殺人未遂犯脫逃4天昨在新莊落網，新北市議會議長蔣根煌今日邀集副議長陳鴻源及議會各黨團總召共同表揚並頒贈慰勉金5萬元予破案有功人員。

簡姓殺人未遂犯19日在受監護處分期間自基隆某醫院脫逃，逃亡足跡遍及北北基各地，造成人心惶惶。昨晚，新北市警方接獲民眾通報後在新北市新莊區緝獲人犯，為勗勉警方辛勞，蔣根煌邀集副議長陳鴻源及議會各黨團總召共同表揚並頒贈慰勉金5萬元予破案有功人員。

接受表揚的破案有功單位包含新北市政府警察局新莊分局、偵查隊及新北市刑警大隊等，蔣議長、陳副議長及議會國民黨團書記長陳偉杰議員、民進黨團總召張維倩議員、無盟總召蔡錦賢議員及警界出身的林國春議員分別向破案有功人員代表握手致意，並感謝員警的辛勞。

蔣根煌表示，近來因簡姓人犯四處竄逃，造成許多民眾不安，感謝人民保姆日以繼夜鍥而不捨地追緝，短短四天就捕獲人犯，安定民心。

代表受贈的新北警察局長廖訓誠表示，保護人民是警察的天職，感謝議會全力支持增加員警配備的預算，大為提升警察破案的效率，日後將持續戮力打擊犯罪，不負市民所託。