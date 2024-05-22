39歲男子簡郁紘，去年1月隨機攻擊女子，險些造成對方喪命，法官依犯殺人未遂罪判他3年徒刑；簡男原本在基隆某精神醫院監護，19日上午他在放風時逃跑，22日傍晚7時許，警方在新莊區雙鳳路1棟公寓緝獲簡男。
據了解，簡姓男子被捕時，面對警方詢問為何要跑？他表示，法官依殺人未隧罪判他3年，執行前施以監護5年，一共得入監8年，他受不了，簡男認為自己精神沒有問題，所以才找機會逃脫，簡男晚間9時許由基隆市警方帶回歸案。
39歲男子簡郁紘，去年1月隨機攻擊女子，險些造成對方喪命，法官依犯殺人未遂罪判他3年徒刑；簡男原本在基隆某精神醫院監護，19日上午他在放風時逃跑，22日傍晚7時許，警方在新莊區雙鳳路1棟公寓緝獲簡男。
據了解，簡姓男子被捕時，面對警方詢問為何要跑？他表示，法官依殺人未隧罪判他3年，執行前施以監護5年，一共得入監8年，他受不了，簡男認為自己精神沒有問題，所以才找機會逃脫，簡男晚間9時許由基隆市警方帶回歸案。
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