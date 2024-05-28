基隆市議會28日進行市長施政總質詢，議員關心信義市場改建的規畫進度，基隆市長謝國樑表示，信義市場將採都更方式改建，現行的市場將自2025年農曆年後陸續遷至中繼市場，若一切順利將自2026年起開始進行都更改建。

基隆市公有信義市場自1973年2月完工啟用，迄今已經51年，是基隆市許多民眾日常採買生鮮食品等食材的重要市場。但因為落成日久，市場內的照明、設備都已老化，甚至出現混凝土剝落、鋼筋裸露。

基隆市議員何淑萍關心信義市場的改建進度，並要求市府若以公辦都更方式方式改建，應試圖與民間業者合作，在原址改建為綜合性大樓。謝國樑表示，信義市場的改建計畫，市府擬採都更合建方式進行。

謝國樑指出，市府近期已經完成了攤商遷移至中繼市場的相關計畫，並與基隆港務分公司協調，將該公司所屬的育成中心暫撥借給市府，做為信義市長的中繼市場。預計在2025年農曆年後到年中，安排信義市場現有的攤商遷移到中繼市場。若一切順利，將在2026年展開改建計畫。

謝國樑指出，日前曾與信義市場的攤商進行座談，明確向攤商說明，因為市府將採都更方式改建，預期將會比較花時間，也請攤商能夠諒解。謝國樑強調，透過都更方式改建的好處是市府不用負擔改建的相關成本，否則以目前營建成本日益高漲的情況下，對市府的財政負擔實在太大。

何淑萍也提醒市府，由於中繼市場原先並不是做為市場規畫，也希望市府在做相關搬遷規畫時，能夠考慮實際的使用問題，預先做好準備。