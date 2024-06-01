基隆市區步行環境因長期未妥善規畫，不僅有高低落差問題，也有擺放傢俱、雜物等「路霸」現象。基隆市議長童子瑋昨日邀請工務處養護工程科等單位，到吉祥大樓會勘騎樓與人行道空間。童表示，先前擔任議員時就與市府向中央爭取經費3千多萬元「騎樓整平四年期計畫」，如今該計畫工程進行中，未來期待能讓「步行城市」在基隆早日完善。

基隆市議長童子瑋（中）昨日邀請工務處養護工程科等單位，到吉祥大樓一帶會勘騎樓整平情形，未來期待能讓「步行城市」在基隆早日完善。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

據了解，騎樓整平計畫共分4期，總經費為3055萬元，包含國門廣場周邊、義一路與基隆塔周邊、博愛市場與廟口商圈、火車站南側周邊。近日愛一路、孝一路鄰近海洋廣場的路段，正在進行騎樓重新鋪設與整平的工程，就是該計畫施行成果之一。

計畫本身主要為改善騎樓高低差，以達整平效果，並結合周邊環境特色及商圈發展，發揮人本環境特色，打造友善騎樓環境。

基隆市議長童子瑋昨日邀請工務處養護工程科等單位，到吉祥大樓一帶會勘騎樓整平情形，未來期待能讓「步行城市」在基隆早日完善。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

童子瑋會勘時指出，有多處電線桿設在人行道上，還有多輛機車，橫停、斜停就停在人行道，行人走路還要左閃右躲，只要一不小心腳就會不慎勾到機車；至於騎樓也好不哪去，騎樓高高低低，老人家行走不便，連推嬰兒車都不順利。

基隆市議長童子瑋昨日邀請工務處養護工程科等單位，到吉祥大樓一帶會勘騎樓整平情形，未來期待能讓「步行城市」在基隆早日完善。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

童子瑋說，透過視察工程的機會，協同工務處等相關單位到循環站與吉祥大樓，就是擔心基隆再度被稱為「行人地獄」，因為該處騎樓與人行道空間長期有機車占用與電桿擋道的問題。童強調，吉祥大樓周邊做為市區的交通與步行轉運熱點，且是觀光客的必經區域，步行環境的細節與友善程度對基隆市的觀感影響甚鉅。

童建議，過去人行道多有同時設置排水溝、機車格與電桿的不友善設計，導致市民將機車停至人行空間，希望透過騎樓整平計畫與施行，將這些不符合當代需求進行調整，打造基隆成為「步行城市」，一來可提升市中心觀光能量，二來帶動經濟價值，打造友善的行人環境勢在必行。

工務處養護工程科長林賢家回應，以仁二路為例，靠近商家部分已畫設整齊線，並將路燈、變電箱或是機車停車彎集中在設施帶上，人行道上就不會出現機車亂竄，行人走路也較為順暢。也希望在工程規畫內的商家與住戶能多支持，只要同意騎樓整平的住戶數越高，就越能趕緊進行工程，讓基隆越早變成友善的步行城市。