位於基隆市七堵區福一街的「暖晨心食早餐店」老闆吳巧瀅（左），因幼年曾受家扶中心照顧，6日舉辦10周年慶義賣活動，把當日營業額全數捐贈基隆家扶中心。市議員曾怡芳（中）相挺，擔任一日店長宣傳。（徐佑昇攝）

人美心更美！位於基隆市七堵區福一街的「暖晨心食早餐店」老闆吳巧瀅，因幼年曾受家扶中心照顧，6日上午8點半到下午1點半舉辦10周年慶義賣活動，將把今日營業額全數捐贈基隆家扶中心，回饋給當年的幫助之恩；吳巧瀅說，當自己有一點能力時，希望可以拋磚引玉來回饋社會，讓社會充滿「善的循環」。

據了解，34歲的吳巧瀅，從國小開始接受基隆家扶中心生活與課業的照顧，深刻體會到弱勢者的辛苦。大學畢業後，她就申請青年創業貸款在基隆市七堵區明德二路的幸福人生社區旁開早餐店，又於6年前搬到同樣在七堵的福一街現址。

位於基隆市七堵區福一街的「暖晨心食早餐店」老闆吳巧瀅，因幼年曾受家扶中心照顧，6日舉辦10周年慶義賣活動，把當日營業額全數捐贈基隆家扶中心。市議員曾怡芳（右）相挺，擔任一日店長宣傳。（徐佑昇攝）

吳巧瀅表示，她會開早餐店是因為喜歡在第一線接觸各式各樣的客人，感受最直接的溫暖和互動。她說當年在明德二路開店時，每天都有一位獨居長輩光顧，細心的她發現老人家其實經濟狀況不佳，原價55元的早餐，她心照不宣只收30元，再自掏腰包補差額。這樣低調助人小小善行，一度被員工誤以為是算錯錢，經過詢問才知道這暖心的善行。

吳巧瀅說，她曾是家扶中心的扶助兒童，因為被幫助過，從小就希望自己有朝一日也能回饋有需要的民眾。所以當她看到媒體報導基隆市港西街「劉家臭豆腐」老闆每年生日，就會將店內一日所得捐贈家扶中心，她也想效法，所以這次藉由開店10周年慶，來舉辦義賣捐助家扶中心的活動。

基隆市議員曾怡芳表示，她與吳巧瀅認識多年，為了響應她的早餐店義賣捐助活動，她也充當一日店長幫忙宣傳，為公益活動盡一分力，希望能在端午節前夕，為家扶中心的孩子募得端午加菜金，讓孩子們感受外界給予的關懷。

吳巧瀅說，今天有不少顧客上門吃早餐，聽到早餐店舉辦公益活動，在付款時，非常慷慨地拿出百元大鈔、五百元大鈔等等，表示「不用找了，多的捐家扶做公益！」讓她相當感動，頻頻微笑答謝，也讓助人的小小力量開始循環。