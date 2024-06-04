3日山崩意外發生時，可以看到土石掉落的區域，距離長潭里漁港的油槽只相隔自行車道而已，直線距離不到5公尺。（徐佑昇攝）

基隆市中正區北寧路與平浪橋頭的邊坡3日發生大規模土石坍塌，一旁長潭里漁港供漁船加油的油槽，距離土石崩落的區域直線距離僅有5公尺，基隆區漁會4日一早便緊急請中油協助將油槽內剩餘的柴油抽離，避免可能的危險。

3日發生山崩意外後，當場就有人發現土石崩落的區域與長潭里漁港的油槽，只相隔了平浪橋的自行車道，直線距離約僅有5公尺而已。所幸事發當下僅有零星的小石塊擊中油槽，並沒有影響油槽的安全。

自3日傍晚交通部公路局開始從基隆端與瑞濱端同步進行土石的移除作業，現場的搶災人員便利用太空包裝載現場的土石圍在平浪橋的自行車道周圍，製作防護牆，避免在搶災過程中，若再度發生有土石崩落時，還有太空包可以稍做阻擋。

據了解，這處油槽是供給長潭里漁港漁船添加燃油所用，裡面是漁船常用的柴油。基隆區漁會總幹事陳文欽表示，3日山崩事件發生後，區漁會立即派人檢查油槽的狀況，確保油槽並沒有漏油，後續包括中油公司和漁業署等單位也到現場勘查過。但隨著現場進行土石的清理，為了避免可能發生的意外，區漁會4日一早便請中油派油車到長潭里漁港，抽空油槽裡剩餘的柴油。

陳文欽透露，油槽中約還有20公秉的柴油，待公路局完成道路的搶通後，將視狀況恢復加油。陳文欽強調，區漁會已經與長潭里漁港的漁民進行協調，在這段期間內還是安全為重，漁船若需要加油，可以到附近的八斗子漁港補充，漁民的服務也不會減少。