基隆市副市長邱佩琳表示，希望這座新的企業認養公車亭，可以照亮更多民眾回家的路，也讓民眾有家的感覺。（張志康攝）

海大濱海校門的公車候車亭原本相當簡陋，夜間的照明也不夠，與新的候車亭相較，有明顯的差異。（張志康攝）

公車是基隆市民最重要的大眾運輸工具，相較全台其他縣市，基隆市搭乘公車的人口比率僅次於台北市是全台第二。基隆市政府近年也積極尋求企業認養公車亭，為市民提供更舒適、更具美感的候車空間。5日下午基隆市政府與中華電信合作的第四座企業認養公車亭，在海大濱海校門落成。

基隆市副市長邱佩琳表示，基隆潮溼多雨的氣候，是這座城市先天被賦予的特徵，市府作為這座城市的資源管理及分配的角色，後天的養成，就要多為市容增添色彩與生命力。市府媒合企業，為市民打造出具企業時尚設計，又不失家居溫馨的候車環境，同時也提升基隆觀光軟實力，吸引外地遊客朝聖打卡。

這次由中華電信認養的候車亭正面主視覺鯨魚，呈現基隆在地海洋生態永續特色，屋頂也增加波浪紋造型與加強燈光設計，整體外觀及功能圍繞著海洋主題展開。

邱佩琳說，此次連結中華電信與海洋大學，透過中華電信於公車亭展示相關資通訊創新應用，希望雙方建構產學合作，共同培育在地跨領域人才。公車亭不僅提供智慧站牌，還提供包括免費Wi-Fi上網服務、千里眼雲端即時監控系統及物聯網防災偵測平台。

中華電信基隆營運處副總經理林佳儒表示，這次由該公司認養的公車亭，是以「永續海洋、數位賦能」為核心設計理念。該公車亭亦為全台第一座導入先進防災預警功能之公車亭，利用中華電信物聯網技術，結合AI和熱顯像技術判斷現場熱源，實現火災先期偵測和通報之應用。這一創新設計，不僅為全台第一座公車亭導入此智慧應用，更為智慧城市建設樹立了新的標竿。

基隆市政府1年內，已與企業合作認養4座公車亭，包含和泰汽車在海洋廣場對面所認養的城隍廟前公車亭、元大銀行在義一路與信五路口認養的基隆分行前公車亭，以及台灣農畜產公司在和平橋頭一處老舊站牌，打造為「熱狗舖」公車亭，與相鄰的知名景點正濱漁港彩色屋相互輝映。公車亭與在地特色相映成趣，不僅為民眾帶來舒適、便利的候車空間，同時提升在地居民和學生的候車體驗。