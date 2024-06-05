基隆市議會5日召開審查會進行基隆市政府追加預算審議，上午在討論關於里鄰長公務電動機車相關預算時，引發多位議員的熱烈討論，認為市府並未將相關議題向議會解釋清楚。最終審查會主席何淑萍裁定，里鄰長電動機車相關約4000餘萬元的預算全數提大會討論。

議員吳驊珈認為，在這次追加預算中，市府編列了區公所及鄰長的公務用電動機車相關預算，但市府未明確地表示這批公務用電動機車包括停車空間、鄰長如何借用等相關配套措施。議員陳冠羽也指出，里鄰長公務電動機車相關管理要點，市府究竟通過沒有，若沒有相關管理要點，這筆預算要議員如何同意通過？

議員鄭文婷指出，在本會期稍早曾針對里長公務電動機車相關議題進行討論，還有相當程度疑慮，應該在法治面完備的情況下再談這筆預算審議。議員張顥瀚則是指出，建議與電動機車相關的預算都直接送大會做進一步討論。

基隆市政府民政處長張淵翔表示，這次市府追加預算編列369輛電動機車給區公所及鄰長公務之用，其中區公所部分約占150部左右，將供給包括里幹事、經建課等單位同仁公務之用，剩餘的則是提供鄰長申請。

張淵翔指出，目前里鄰長公務電動機車的預算編列，財產都將編列在區公所，並由里鄰長申請借用、使用。至於議員關心的停車空間等相關配套措施，張淵翔也表示，是在汰舊換新的基礎上，取代原有的區公所老舊公務機車。他指出，市府已經行文詢問內政部及行政院主計處釋疑，目前還未收到回文，希望中央部會能夠協助基隆更新公務用機車，給予正面的函示。

最終審查會主席何淑萍做出裁示，要求民政處提供里鄰長公務電動機車預算編列的相關函示回覆結果，並提供相關配套措施給市議會。至於里鄰長公務電動機車相關預算，都將提大會討論。