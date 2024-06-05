基隆東岸商場法律戰延燒，主富服裝公司（即NET）與基市府以及大日公司今日上午再開第2次言詞辯論庭。市府律師強調，當初NET與大日簽協議書就同意承租，表示無所有權；大日律師也表示當初簽訂增建部分為租賃契約；NET則表示是獨資興建外，2到4樓今年3月才第一次完成登記，在此之前大日或任何第三人有所謂承諾或處分行為，對原始取得建物所有權的NET不會產生任何影響。

基隆地院審理基隆市東岸商場產權糾紛案，今天上午第九法庭審理，由法官曹庭毓針對市府、大日間OT契約內容與大日與NET合作協議內容，逐一提問15問題，開庭約2個半小時，預計8月7日將續行審理。

市府律師主張，市府非租賃合約當事人，不知簽約過程，但對合約內容有意見，NET認為「依法」增建，但所謂依法是依據促參條例或其他法律？若是OT案而言，市府是依大日公司提出之改善計畫，同意大日可自行出資興建後，但移轉給市府根本沒有同意過的NET可以興建，或是知悉是由NET出資興建。

市府律師強調，NET提出與大日的補充協議書中多了3樓與4樓，依一般常理，如果NET認為依法增建，而且自始取得建物所有權，在簽協議書時，就應該向大日主張不需租賃，應享有增建建築所有權，但NET簽署協議書時，仍同意承租該範圍，顯見在簽約的當下，NET已認為增建2到4樓部分，包括在市府委託大日公司營運的範圍內，屬於市府所有。

大日律師也持相同看法，表示NET已自稱與大日補充協議書新增建物為租賃標的，又依大日與NET間租賃契約於租賃終止時，NET負有返回租賃物的義務，所以依合約內容，顯與NET主張為增建2至4樓新建物的所有權人，明顯矛盾。

NET律師則回應，截至目前，基市府與大日公司所提的所有書面文件，均僅生債權效力而已，與NET提起的確認所有權存在與排除所有權侵害訴訟標的均無關聯；此外，NET當初增建2到4樓是依照建築相關法規增建，新增建物因此依法取得建築與使用執照，與促參法並無關聯。

NET律師指出，2016年間與大日間簽訂的第一份租賃契約明訂，大日同意提供東岸商場1樓部分、2樓全部及建物外觀，由大日經營管理，本案建築外觀也由NET設計規畫建照、裝修、招商與營運，後來在補充協議書增加的文字「依法」增建3、4樓等，僅是重申租賃標的範圍而已，從契約內容足見，均由NET出資興建。

NET律師強調，市府律師的主張全屬臆測之詞，依照該公司與大日租賃契約書第一條規定，新增建物是由NET出資新建，若要移轉新增建物所有權，NET與大日間必須要有物權處分行為，但依民法758條規定，處分法律行為須先登記始生效力，然而2到4樓新增建物遲於今年3月才第一次完成登記，故在此之前，縱然大日或任何第三人有所謂承諾或處分行為，對原始取得新增建物所有權的NET，並不會產生任何影響。