「台灣制憲基金會」前董事長辜寬敏（已過世）向中選會提出首案「制憲意向公投」遭駁回，提起行政訴訟救濟，但台北高等行政法院認為，他所提的公投案不符合《公投法》的重大政策創制等規定，判決駁回。案經上訴，最高行政法院認為原處分無誤，今駁回確定。

2020年4月30日辜寬敏向中選會提出公民投票案，主文為「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」。中選會7月14日舉行聽證會後，認定「推動」及「符合台灣現狀」的用語未明確，要求辜寬敏補正。

辜補正後，10月23日中選會認定，該公投提案不符合《公投法》規定，決議駁回。辜不服提起行政訴訟主張，台灣現在是自由民主社會，應該用公投的和平方法，成就一部適合台灣的憲法。

一審認為，修憲是立委專屬職權，辜提起公投案主要訴求及目的，是想要藉由公民投票直接形成國家意志，以決定有關重新制定憲法一事，繞過現行修憲程序，這樣的做法與我國憲政體制下採代議民主牴觸。

一審表示，重大政策公投案經公投通過目的，是為了由總統或權責機關積極從事實現該公投案內容，如果該公投案的「重大政策」想要拘束的對象或政策內容，不是總統或機關的權責範圍內，公投提案無實益，也不合法，中選會的處分並沒有不當，駁回辜的訴訟。

案經上訴，最高行指出，人民行使公投權利，並非毫無界限，仍應遵循憲政體制而於立法所定範圍內為之。現行憲法增修條文已有明文規定憲法修改的程序，憲法修正案（解釋上包括修改部分或全部憲法條文）的提案創制，是專屬於立法院的職權範圍，由立法委員受人民之託代議為之，而中華民國自由地區選舉人就憲法修正案，則僅有投票複決的權限，並無投票創制的權限，因此仍判決駁回。全案確定。