台灣民意基金會今早發表「國人對517國會衝突事件及相關議題的態度」即時民調，結果發現31.6％支持執政黨（民進黨），27.6％支持在野黨（國民黨與民眾黨），24.6％都不支持，10.7％沒意見，5.5％不知道、拒答。換句話說， 20歲以上台灣人中，3成2較支持執政黨，2成8較支持在野黨，2成5不支持任何一方，1成6沒意見、不知道。

另外，針對「藐視國會罪」部分，民調題目問：「藐視國會罪」是國民黨率先倡議的。其具體內容是「公務員於立法院聽證或受質詢時，就其所知的重要關係事項，虛偽陳述者，處1年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。」請問您贊不贊成？」

結果發現：27%非常贊成，30.5%還算贊成，12.2%不太贊成，17%一點也不贊成，7.3%沒意見，6.1%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，五成八大體上贊成「公務員藐視國會罪」立法，二成九不贊成。

民調分析，這顯示20歲以上台灣人中，5成8大體上贊成「公務員藐視國會罪」立法，2成9不贊成，也傳達了一個重要的訊息，那就是在野黨極力推動的「公務員藐視國會罪」已贏得社會強烈共鳴，民進黨不但國會表決輸，也輸掉民意的戰場。

訪問期間為5月20至22日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70％，手機30％。有效樣本1077人，市話757人，手機320人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。