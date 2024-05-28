基隆市議會於28日召開市長施政總質詢，遠見民調公布的縣市長滿意度成為了議員質詢的焦點。國民黨議員何淑萍與鄭愷玲等人在質詢中，向謝國樑市長提出了有關施政滿意度與市民安心的問題。

對此，謝國樑市長表示對所有的民調結果他都虛心以對，並努力做好市政工作。他進一步指出，2024遠見縣市長政滿意度的調查時間點剛好是今年3月，正值東岸事件最激烈的時候，因此調查結果顯示謝國樑的滿意度為39.3%。為了持續追蹤市民對市政的感受，市府每隔一段時間都會進行民調以瞭解民意，最新的民調顯示市民對市政的認同已有所回穩。戴立安民調專家搭配畢肯市場研究公司在5月進行的調查結果顯示，對於謝國樑市長的施政表現，有51.4%的民眾表示還算滿意，17.8%表示有點不滿意，24.5%表示很不滿意，未明確回答的佔6.3%。與三月份遠見雜誌調查相比，施政滿意度有所進步，顯示市民逐漸認識到基隆市府的努力。

謝國樑市長也感謝遠見民調在報告中註明調查時期正值爭議事件最激烈的3月份時刻，並表示今年各項成績確實面臨極大挑戰。

謝國樑表示觀察畢肯民調的交叉分析報告發現，雖然國民黨支持者對其施政表現有著高達89%的滿意度，但不同黨派支持者的不滿意度也高達85%。因此，他表示未來將致力於了解和滿足不同黨派支持者的需求，以提升整體施政滿意度。

在民調反映出的挑戰之外，基隆市政府也有一系列值得肯定的成就。例如，最近舉辦的愛嶼搖滾活動吸引了大批年輕人的參與，展現出市政府在文化娛樂領域的努力和成果。

何淑萍表示，雖然謝國樑市長的施政面臨著一些挑戰，但基隆市政府的努力和進步也同樣值得肯定。

對於近期的兩個民調結果，謝國樑市長表示，雖然民調結果對他個人而言是一個挑戰，但他會更加謹慎、小心地努力，並思考如何改變施政方式以贏得更多市民的認同。他進一步指出，民調時間的不同對結果有所影響，但施政是一個長期的過程，他將持續努力，以實際行動贏得市民的信任和支持。