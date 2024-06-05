台中市農會透過低溫預冷技術，將品質最優的麻竹筍製成「黃金玉（預）冷筍」，不添加保鮮劑，可長期保鮮、口感更爽脆。（馮惠宜攝）

台中北屯大坑地區是台灣重要的麻竹筍產區，台中市農會透過低溫預冷技術，將品質最優的麻竹筍製成「黃金玉（預）冷筍」，值麻竹筍進入盛產期，台中地區農會將舉辦行「浪漫『竹』光音樂晚會活動，大坑子弟、行政院中部聯合服務中心執行長莊競程也特別為農會行銷，邀請大家屆時到大坑吃美食、體驗休憩景觀。

台中市農會總幹事廖述宗說，台中市大坑地區是台灣重要的竹筍產區，主要生產麻竹筍，今年因為雨水不足，竹筍產量略減，市價從去年每公斤35至40元微幅調漲到45至50元，而台中市農會挑選最優質的麻竹筍採專利的冷鏈方式生產「黃金玉（預）冷筍」不添加保鮮劑，可長期保鮮、口感更爽脆。

為推廣「黃金玉冷筍」，台中市農會結合市府水利局與市議員曾朝榮將於15日在大坑里福德祠前廣場，舉辦行銷活動，除有手作DIY、名廚竹筍創意料理等動手作以外，還有音樂無蹈演出、摸彩活動。

行政院中部聯合服務中心執行長莊競程表示，自己是大坑出身的囡仔，很開心這次活動可以宣傳到自己長大的地方，無論是大坑盛產的黃金玉冷筍，或是鄰近風景宜人的大坑山步道，邀請民眾一起來大坑吃竹筍、體驗多樣的休閒空間。

市議員曾朝榮指出，他從小到大都在北屯大坑長大，擔任議員期間也因深知大坑山區因地域關係，資源不足，因此結合農業局、水利局等單位共同行銷此活動，並邀請家政班老師現場「筍包」DIY製作，讓鄉親們有吃有喝又好玩。