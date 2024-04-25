2024地景藝術節預計9月中在龜山區憲光二村、千禧公園等地登場。（陳雅倫提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園地景藝術節每年吸引逾百萬人次參與，議員關心2024年規畫，文化局長邱正生預告，預計9月中在龜山區登場，展區分為上龜山及下龜山兩個主要地區，並串聯龜山區五大坑及周邊景點，透過龜山地區的人文景觀、自然生態及歷史遺跡等，展現在地獨特性。

議員陳雅倫說，桃園地景藝術節逐漸成為桃園除了燈會以外的活動盛事，過去每年都創下百萬人次參與，關心今年的地景藝術節主辦地點。

邱正生表示，去年地景藝術節舉辦時，桃園也同時在舉行世界客家博覽會，雙重活動加持下人潮創造123萬人次新高，今年雖然沒有相關活動加持，仍期盼人潮可達百萬以上。

邱正生表示，今年桃園地景藝術節落腳龜山區，分為2個地區：「上龜山」A7、A8站、華亞園區及部分觀光工廠，透過機捷的便利性，讓雙北與其他北部地區的民眾體驗與到訪龜山，「下龜山」憲光二村、千禧公園等，將透過交通接駁與文化遊城提供民眾景點接駁與導覽，並透過文化小旅行遊程體驗讓大家認識龜山。

陳雅倫建議，接駁車應規畫由桃園火車站至機捷A8長庚醫院站雙向對開，串連接駁上龜山與下龜山，不僅方便桃園在地民眾轉乘，更方便雙北地區民眾前往主力展區，且要增設龜山在地的停靠點，包括迴龍與大南崁生活圈地區等生活圈，甚至新北的民眾也應該增設接駁路線，屆時可以四通八達，方便龜山在地民眾和雙北居民參與盛會，破百萬人次將不成問題，停車問題也要提前因應。

邱正生說，將與龜山、蘆竹區公所研議進一步的接駁配套措施，也會與長庚醫院協調包括轉運站的既有停車場，能否適度在周末或例行假日醫療院所人數較少的時間開放。