楊梅區永寧里守望相助隊獲績優治安示範社區表揚。(楊梅警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市長張善政今天出席「績優治安示範社區頒獎揭牌典禮」，表揚楊梅區永寧里及平鎮區南勢里守望相助隊。他說，守望相助隊非常辛苦，不分晝夜地執行巡守工作，是警方的堅實後盾，更是桃園治安維護的重要基礎，因為有他們的付出，警察同仁才得以在其他重大犯罪案件付出更多心力，讓市民的生活更安穩。

楊梅區永寧里守望相助隊第一次參加評選就從165隊中脫穎而出，獲評「112年度績優治安示範社區認證標章」，張善政說，這是對守望相助隊辛勤付出的高度肯定，期盼進一步能在內政部舉辦的全國評比中再創佳績，為桃園爭光。

他也說，平鎮區南勢里守望相助隊則在2019年成立，已兩度獲評為桃園市「績優治安示範社區」，2021年代表桃園市參與「內政部推動社區治安工作評鑑」，更獲得「成長組績優社區」殊榮，足見南勢里守望相助隊員們在社區治安維護上的努力，值得讚許。

張善政指出，市府重視守望相助隊的運作，以及對社會發揮的正向助益，持續挹注資源協助守望相助隊，今年編列1億4166萬元預算，並擴增員額至1萬4000人，盼能讓桃園市所有的守望相助隊在人力、物力上無後顧之憂，共同提升社區治安，讓市民朋友都能安居樂業。

警察局表示，市府每年辦理「桃園市績優治安示範社區認證標章」，評核內容包括警政、社政、消防等三大面向，以及隊務運作、防災準備、婦幼安全維護以及犯罪協防等評比項目，盼能藉此進一步提升社區安全維護，為市民提供更安穩的居住環境。