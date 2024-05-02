今（2日）晚間18時10分許，有民眾在台北市新店溪中正區馬場町紀念河濱公園發現一具浮屍，警消獲報到場，立即下艇打撈，於距中正碼頭下流約1公里處，發現女性初判約30歲，身上無相關證件漂浮於河面上，協助將大體固定至碼頭，後續交由警方調查釐清身分原因。

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