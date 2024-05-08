上個月30日余天女婿陳鑒「Gary」，涉嫌擔任「收水房」角色遭到警方依現行犯逮捕，並依詐欺、洗錢罪嫌移送新北地檢署收押，而陳鑒受雇的科技公司才是詐騙洗錢「車手頭」，該科技公司的張姓負責人也被羈押禁見，現在也傳出34歲的張姓負責人，外型激似港星陳曉東，與陳鑒交情頗深，2人曾一同參加「洗錢防制人員」講習取得結業證書，如今卻一同涉詐欺案件關入看守所。

據《三立新聞網》報導，余天女婿陳鑒與一間科技公司的張姓負責人，2人因涉幫詐團洗錢，雙雙遭逮羈押禁見，2人也被傳出交情匪淺，不僅會結伴同行拔罐，也曾一起參加洗錢防制人員進修班，並且取得結業證書，但如今卻一起進入看守所。

張姓負責人的公司隱身在戒備森嚴的豪宅社區，且疑似專營遊戲代儲和虛擬貨幣買賣等業務，鄰居透露1日下午，就見警方到此帶走張姓負責人，以及公司多名員工，甚至隔天還看見有人著急的要來找小孩。

而余天女婿陳鑒也被傳出，每一次「出勤」可以抽2%現金為報酬，且初估1天至少可領10萬元，其不法所得恐高達千萬元，而報導也指出，若犯罪結構是陳鑒收錢交給張姓負責人，傳出上頭還有神秘幣商，把錢由黑洗白，就等警方調查釐清，瓦解此詐騙產業鏈。