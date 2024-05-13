南投縣擔任鐵工的蔡姓男子提供帳戶給詐騙集團當人頭，認為有利可圖被吸收當車手，負責提領詐騙款，2年多該帳戶匯入及轉匯提領達1441筆、總金額1億1650萬元，遠超出其合法收入，南投地院近日審結，將蔡男依3人以上共同詐欺取財罪判處有期徒刑1年10個月。

判決書指出，蔡姓男子2019年起疑將帳戶提供帳騙集團洗錢之用，2020年起加入詐騙集團，2021年以通訊軟體LINE聯絡鍾姓被害人，詐稱其下注博奕網站中獎獲利，若要領取中獎彩金，須先繳付稅金、保證金等，被害人不疑有他匯款130萬元，其中50萬轉至蔡男的帳戶，蔡男當天就將詐欺贓款50萬元在內共300萬840元提領一空，製造金流斷點。

檢警獲報傳喚蔡男到案說明，蔡男辯稱還借款300萬元，但同年年初蔡男同樣自同帳戶提領149萬元，進一步追查得知，蔡男的帳戶從2019年起匯入存款及轉匯提領款項之交易筆數共1441筆，存入金額達1億1650萬6286元，帳戶異常，遠超出被告從事鐵工廠員工、外送員的合法收入。

南投地院法官審理後認為，蔡男參與詐欺集團犯罪組織，擔任車手，共同向被害人施詐行騙，並以提領現金之洗錢方式，隱匿犯罪所得去向，犯後否認犯行，拒絕與被害人和解或賠償，蔡瑞駿等人共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑1年10月。