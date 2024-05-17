近期，幣安金融犯罪合規（Financial Crimes Compliance）部門與台灣法務部調查局和台北地方檢察署合作，協力破獲一起重大「假個人幣商」洗錢水房案，其涉案金額高達近新台幣2億元（約621萬美元）。其中，幣安所提供的情資與協助，在案件偵辦中發揮關鍵作用，幫助執法機關將犯罪嫌疑人繩之以法。

根據資料顯示，此一犯罪集團長期協助詐騙集團利用虛擬資產進行洗錢，該集團通過準備虛假客戶對話記錄、匯款證明、KYC資料等，讓旗下車手假冒為個人幣商，以此來躲避檢警追緝。然而，檢警單位透過不懈追查，掌握多筆幣流資料，並向包含幣安在內的相關方調證索資。

在收到執法請求後，幣安表示，立即與承辦此案的調查局人員和檢察官進行線上跨國會議，共商偵辦方法，並在了解相關案情後，由案件偵辦經驗豐富的幣安金融犯罪合規團隊根據相關幣流分析給出建議，協助限縮偵辦對象，並提供相關情資，以利執法單位後續的追查。

目前，負責偵辦此次案件的台北地檢署檢察官羅韋淵，依照涉嫌加重詐欺、違反洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，已於上月起訴本案相關嫌疑人共計9人。

羅韋淵檢察官表示：「感謝幣安長期積極配合台灣執法單位，並在本次案件中提供專業的協助與重要情資，讓偵查團隊能夠進一步抽絲剝繭，拼湊出犯罪全貌，最終將嫌疑人繩之以法。」

幣安亞太區域團隊代表Damien Ho表示：「幣安很驕傲能夠與台灣優秀的檢警調單位共同合作，為案件偵辦取得重大進展。同時，我們與台灣執法機關的合作也再次證明，幣安對於打擊金融犯罪與守護Web3生態圈安全的堅實承諾。我們將持續秉持此一目標，持續深化與全球執法機關之合作。」

此案彰顯了在打擊新型態金融犯罪上公私協力的重要性，透過執法機關與交易所緊密的配合，將能夠有效打擊不法，確保金融體系不被惡意份子濫用。幣安指出，在台灣，至今幣安已協助數千餘件執法請求，並和全台超過10餘多處機關進行執法培訓課程，超過千位執法人員參與，其間亦獲得許多正向的反響。