近年詐團猖獗，利用虛擬貨幣洗錢，躲避警調查緝，台灣高檢署為遏止詐團虛擬貨幣洗錢，23日邀請專家舉辦「虛擬資產犯罪偵查研討會」，分享查緝策略及懲詐實務課程，台灣高檢署檢察長張斗輝指出，不法集團利用虛擬通貨將黑錢漂白之犯罪手法層出不窮，影響社會秩序及國家形象至鉅，如何以科技偵查方式予以強力打擊，實為執法機關之重大課題。

高檢署表示，金融科技發展日新月異，新興的虛擬通貨具有高度匿名性、易於跨境流通，採去中心化方式運作、交易迅速等特性，目前在國際間被當作支付工具，也被視為投資商品，近年來成為各種詐欺、販毒、賭博等犯罪集團新興洗錢管道，因此虛擬通貨已成為現行隱匿資通犯罪行蹤及犯罪所得之最有利工具。

為此，高檢署今舉辦「虛擬資產犯罪偵查研討會」，邀請XREX交易所執行長黃耀文、調查師陳梅慧、工程師詹天豪、幣安交易所法遵經理簡書永、高檢署檢察官許景森、北檢檢察官陳玫瑾、羅韋淵、金管會證期局副組長耿一馨，分別就「區塊鏈中的不法金融活動」、「虛擬資產犯罪態樣及監管趨勢」、「虛擬貨幣交易所詐銷案例分析」、「虛擬資產犯罪偵辦技巧」、「查緝虛擬通貨犯罪之現況與展望」、「虛擬通貨平台及交易業務事業之管理」等六項議題提出報告，並對虛擬資產犯罪防制議題進行研討，以精進打擊詐欺策略。

高檢署檢察長張斗輝於會中指出，虛擬資產雖然創造了巨大的財富收益，卻也帶來了層出不窮的高犯罪風險，犯罪者利用虛擬通貨進行詐騙，並利用虛擬通貨將黑錢漂白之犯罪手法層出不窮，影響社會秩序及國家形象至鉅，如何以科技偵查方式予以強力打擊，實為執法機關之重大課題。

高檢署表示，本次「虛擬資產犯罪偵查研討會」透過查緝策略介紹及懲詐實務課程分享，將科技偵查技巧及實戰經驗傳承給相關打詐友軍，深化各與會者對虛擬資產犯罪防制議題之理解與思考，期能透過公私協力，共同戮力遏止透過虛擬資產進行洗錢，以期增加詐欺犯罪之機會成本，並落實「新世代打擊詐欺策略行動網領1.5版」之「減害」目標。