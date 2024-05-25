民進黨台北市議員林延鳳。（本報資料照片）

為守護學生安全，台北市教育局提報「校安熱點」，作為警方、校方平日巡察或聯合巡查的重點。台北市議員林延鳳發現，校安熱點與近期少年犯罪發生地高度不重疊，且多數只查傍晚不查深夜，部分紀錄甚至可能造假疑慮，淪為走過場的笑話。教育局表示，重點在於學生校外生活輔導，因此地點安排在學生易聚集處，將隨時滾動修正熱點。

林延鳳指出，校安熱點除網咖、漫畫租書店或撞球館外，也有許多公園、便利商店和速食店，甚至有自由廣場兒童新樂園，其中資訊錯誤百出，如士林區中正路便利商店早改為女性連鎖成衣店，延平北路五段便利商店也改為蝦皮店到店，都不是學生聚集的地方。

她說，過去聯合稽查紀錄顯示，多數都是在下午4時到6時等傍晚時間稽查，而非問題較嚴重的深夜，學生根本還沒放學或剛放學。也有相關人員到早已歇業的網咖稽查11次，甚至在稽查單蓋車站旅遊戳章，發生蓋店章日期證明與稽查日期差1天等情形，恐有造假疑慮。

林延鳳痛批，對照警方統計本學年度上學期的374處發生少年犯罪的地點，當中僅127件約33.96％吻合校安熱點周邊100公尺內，預判功能失準，且光詐騙、洗錢就佔近300件，若稽查只是相關人員走過場、交差了事，不僅無法預防少年犯罪，更淪為作秀和笑話，還不如預防詐騙、洗錢更重要。

教育局回應，目前提列熱點共計518處，由國高中學輔人員搭配警力巡查，重點在於學生校外生活輔導而非稽查犯罪，因此巡查地點安排在學生易聚集處，而非易發生暴力犯罪處。未來將透過上下學期校安研習，加強教育第一線人員熟稔熱點作法，並隨時滾動修正熱點。