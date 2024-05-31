北市消防局攜手台北市建築管理工程處，於今（31）日對台北市的地標建築台北101大樓和新光摩天大樓，進行了一次嚴格的消防安全抽檢。（圖／消防局提供）

北市消防局攜手台北市建築管理工程處，於今（31）日對台北市的地標建築台北101大樓和新光摩天大樓，進行了一次嚴格的消防安全抽檢。（圖／消防局提供）

北市消防局攜手台北市建築管理工程處，於今（31）日對台北市的地標建築台北101大樓和新光摩天大樓，進行了一次嚴格的消防安全抽檢。（圖／消防局提供）

新竹市「晴空匯」社區在26日深夜突發大火，兩名英勇的消防人員不幸殉職，眾多居民被困，這一慘痛的事件引發了社會對高層建築物公共安全的高度關注。為杜絕類似憾事在台北重演，北市消防局攜手台北市建築管理工程處，於今（31）日對台北市的地標建築台北101大樓和新光摩天大樓，進行了一次嚴格的消防安全抽檢。

此次抽檢行動，台北市消防局可謂是全力以赴，不僅仔細檢查了大樓的消防安全設備和防火避難設施，還重點針對供消防人員使用的救災設備進行了詳細檢查。這些設備包括連結送水管、消防專用蓄水池、梯間排煙設備、無線電輔助通訊設備等。此外，消防局還特意派遣消防車現場配合進行實車連結測試，務求從多方面確保建築物的消防安全。

檢查結果顯示，台北101大樓和新光摩天大樓的消防安全設施均符合規定。消防局強調，建築物的業主應主動定期檢查消防設備，確保設備隨時處於良好狀態。防火門也應定期檢查並確保其在需要時能夠有效關閉，防止火災時濃煙蔓延。此外，業主還應定期進行自衛消防編組訓練，以提升員工及防災中心人員的應急能力。

此次火災事件也凸顯了多數社區居民在火災初期無法及時逃生的隱憂。消防局提醒市民，一旦發現火災，務必立刻喚醒家人或提醒身邊的人，迅速避難逃生，並撥打119報警。在逃生過程中，一定要記得關上門，以阻隔火煙竄流。

若火災發生在其他樓層，避難時應首先確認門外和安全梯沒有煙霧，再迅速向下或向外逃生。但若發現煙霧彌漫無法逃生，應選擇退回家中，立即關門防止火勢和煙霧侵入，並用衣物或毛巾將門縫堵住，防止煙霧流入，處於相對安全的空間內等待救援，同時撥打119通報所在位置，消防人員會將其列為優先救援對象。

台北市消防局再次呼籲市民，防火工作應從日常生活中的用電安全做起，避免存有僥倖心理，才能真正做到住得安全、住得安心。