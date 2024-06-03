國內醫療器材研發與製造大廠長庚醫學科技公司，為配合政府南向政策，積極拓展東南亞等外銷市場，預計砸下35億元重金、在馬稠後產業園區打造全新智能化廠房，今（3）日正式動土，預計2026年下半年投產。

長庚醫科主要生產病房用設備、生理監測儀器及智慧醫療等產品，其中，醫用電動床市占率高達7成以上！3日嘉義新廠舉辦盛大的動土典禮，由嘉義縣長翁章梁、長庚醫療財團法人董事長王瑞慧、總執行長潘延健、嘉義長庚醫院院長楊仁宗、長庚醫科董事長楊麗珠、總經理陳士哲等人共同執鏟動土。

「讓醫療產品國人製造、國人使用！」長庚醫科董事長楊麗珠表示，未來引進更好的技術，如電腦斷層、核磁共振等大型儀器就有辦法自己修復，也因應電子病歷資訊化、提升管理效能等需求，擴廠是必要，在嘉義縣也可提供更多工作機會。

楊麗珠表示，長庚醫科公司自1999年成立至今已25年，期初僅生產電動病床，逐步發展為國內病床設備領導品牌，因應市場及科技演變，未來嘉義廠除生產既有產品，還將跨足速凍食品、中醫產品及醫用口罩等產業，並採自動化、智慧化、節能化工廠管理，未來將不斷的研發創新，持續提供優質產品，期能減輕醫療人員工作負荷，照顧國人健康品質，實踐社會公益。

長庚醫科嘉義新廠預計興建樓地板面積達9,585坪的全新智能化廠房，除將擴大原醫材產品產能外，未來還將規劃成立速凍工廠，跨入速凍食品產業，將可提供長庚醫療體系住院病患、家屬及員工供餐使用。

嘉義縣長翁章梁表示，長庚醫科至馬稠後園區設廠，為在地帶來新的活力，可與嘉義縣醫療資源結合，透過豐富及多樣化的農產食材，如嘉義優鮮也可與速凍食品結合，打造食品生產在地供應鏈。

嘉義縣政府經發處表示，馬稠後產業圈區第一期目前已有29家廠商進駐，其中26家廠商生產營運中，後期園區正在進行公共工程，購地進駐廠商也陸續交地興建中，未來將結合嘉義科學園區，亞創中心、民雄航太，水上、中埔產業園區，帶動嘉義縣產業發展，縣府盼大量企業研發技術的進駐、移轉，能培育更多在地人才。