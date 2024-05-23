光天化日之下，竟敢在神明面前行竊，真是膽大包天！中正第二分局日前接獲報案，轄區內一家佛教用品店的現金被竊。警方接獲報案後，立即調閱監視器畫面，迅速鎖定嫌犯身分及活動範圍，南海路派出所立刻採取行動，將嫌犯通知到案，依法送辦。

警方表示，日前受理民眾報案，經調查發現，嫌犯佯裝顧客，利用購物時分散店員注意，隨即潛入辦公室，竊走皮夾內的1萬多元現金。立即組成專案小組，調閱監視器蒐證，鎖定有竊盜前科的70歲程姓男子。經通知程嫌到案說明，程嫌坦承在選購佛燈時，見店內辦公桌上有現金，一時貪念作祟，趁店員不備時竊取皮夾內的現金。全案在詢問後依竊盜罪移送臺北地方檢察署偵辦。

中正第二分局呼籲，營業處所務必強化自我防衛，另民眾務必留意自身物品，背包、皮夾等貴重物品一定要在自身視線範圍內，本案查緝慣竊作為，充分展現員警杜絕竊盜犯罪的決心，為避免轄區更多民眾物品遭竊，警方絕不放過蛛絲馬跡，誓言在最短時間內，盡速將犯嫌繩之以法，讓鄰里市民放心活動、安心生活。