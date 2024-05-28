長榮（2603）2023年每股稅後純益（EPS）為16.7元，28日股東會，通過長榮每股配發10元現金股利等議案。

長榮董事長張衍義表示，國際貨幣基金組織(IMF)於4月發佈全球經濟展望報告(World Economic Outlook, WEO)，預估2024年全球經濟增長率為3.2％ ，其中預估美國經濟增長2.7％，大陸增長4.6％，歐元區增長0.8％，三大主力經濟體皆正向增長。

目前美國經濟表現良好，歐洲經濟持續復甦，大陸雖受房地產危機影響，但各項提振措施陸續出台，各項市場指標轉好，有助航運市場健康發展。但另一方面俄烏戰爭、中東衝突、紅海危機及美國推遲降息，對全球經濟增長產生負面影響。

統計至2025年5月27日為止，長榮營運船隊共計217艘，運能165萬TEU；已簽約的新船訂單尚有62艘待交付，運能約76萬TEU。

長榮的交船時程包括2024年預計23艘新船交付，新增運能約21萬TEU；2025年交船20艘，約17萬TEU；2026年交船8艘，約14萬TEU；2027年交船14艘，約23萬TEU；2028年交船2艘，約3萬TEU。

長榮與海洋聯盟在2024年2月27日簽訂聯盟延長合作協議至2032年，期滿並得繼續延展至2037年，向市場傳遞「一個明確而積極」的訊號，有助於航運業將注意力重新聚焦，確保供應鏈的穩定和韌性。

張衍義表示，高雄第七櫃一期自2023年5月1日啟用迄今，船邊作業效率穩定提升，配合長榮貨櫃通平台的使用，領交櫃效率良好。二期預計2024年7月1日開始正式營運，屆時長榮於高雄港將以七櫃為重心，至於四櫃將會安排退租歸還港務公司。