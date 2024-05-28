長榮（2603）28日舉行股東會，總經理吳光輝表示，紅海危機造成船周轉率降低，直接影響櫃子周轉率，目前遠東出口地區的大陸已出現缺櫃問題，歐美進口商恐慌，提早補庫存，旺季提前，由於客戶給出比較長的預估，第三季仍是很樂觀，至於旺到何種程度還看不出來。

吳光輝表示，長榮2024年第一季稅後純益173.8億元，年增244％，季增427％，每股稅後純益（EPS）為8.14元，在上市櫃公司的稅後純益排名第六名，還是很不錯。

雖然外界給予長榮超高標準，期望EPS能賺10元，並認為成本偏高，長榮虛心受教進行檢討，希望營運成本第二季下來，例如調整內陸貨運的適當比例。

此外，今年5月大陸五一長假後運價開始大漲，長榮5月營收及獲利可以期待，不過第二季獲利要比第一季大好不容易，主要有長約限制，因長約價格穩定。

依據長榮今年4月18日法說會資料顯示，今年北美年度合約運價呈現微幅上漲趨勢，長約貨量占比約在五至六成。歐洲線長約價格依合約談判時程不同而有不同的上調幅度，長約貨量占比約二成左右。

長榮2023年美洲線占比42％，歐洲線26％，亞洲線19％，其他航線13％；目前各航線裝載率在九成以上。

針對目前歐美進口商提前補庫存，旺季提前，補貨會到何時？吳光輝表示，有待觀察，是否第三季旺季不旺疑慮，他表示基於客戶給比較長的預估，第三季對船公司很安全，第三季還是樂觀，但旺到何種程度還看不出來。缺櫃部分，長榮在大陸港口的櫃子很緊但未有缺櫃情況，已努力勸說客戶返還櫃子的速度。