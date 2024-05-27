信立2023年營業利益虧損0.3億元，稅後純益1.23億元，EPS 1.83元，營運轉虧為盈；擬配發的1.36元現金股利，已決定股利發放日為8月28日。

另外，完成的董事(含獨立董事)改選，當選的董事中，張祐銘和趙天從為勁弘公司代表人、黃南豪和鄭毓棠為永捷創新代表人，三席獨立董事為許綺礽、黃齡瑱、黃秀慧。

展望2024年，信立維持慎樂觀看法，主力產品防水透濕膜需求強勁，儘管外在環境不確定性高，但從目前在手訂單來看，訂單金額持續攀高。近年結合集團資源，與永捷上下游整合縮短開發期，強化開發新客戶及發展RPVB無塑化劑環保性產品。

除既有產品訂單回溫外，為順應ESG趨勢，響應再生能源政策，信立去年在四廠投資自建太陽能發電系統共1999.88KW，今年更將擴大佈局太陽能案場投資興建，預計合作推廣裝置容量目標為10MW~100MW，為強化多元收益機制，近年低價收購學甲工廠緊鄰的工業地，土地資產已增加到2.64萬坪，並啟動廠房活化作業，擬將一廠規劃成多筆小型工業廠房，並以建案模式銷售。