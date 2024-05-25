竹東鎮一名15歲患有身心障礙的兒少，竟遭家長聘僱的外籍看護不當對待，家長今年初發現異常後，持續關注幫傭動態，竟看到監視器錄下看護多次徒手毆打自己孩子的畫面，身上多處痕跡，氣憤帶往醫院驗傷，25日前往竹東局報案，希望撤換外傭。

鍾姓家長氣憤控訴，自己的孩子有身心障礙，以及難以表達，於是聘請外籍看護來照顧，未料今年2月左右天氣寒冷，他透過家中監視器，竟發現孩子身上沒有著衣，陸續也發現看護竟對小孩動粗，於是找來仲介協調，並開出嚴重警告單，明確告知看護不得有此行為。

未料該名看護非但沒有收斂，鍾姓家長還發現看護竟選擇監視器死角對孩子動粗，或是把孩子推進衣櫃，但孩子出來後滿臉驚恐，甚至也發現看護用棉被遮掩來踢他的孩子。

鍾姓家長將影片及孩子身上的傷勢貼上網，同時帶孩子前往醫院驗傷，經醫院診斷，孩子有頭臉擦挫傷、左胸挫傷、右手背擦挫傷、後背擦挫傷等傷勢。同時25日也前往竹東分局報案，希望撤換看護。

新竹縣社會處則回應，關於竹東鎮發生身障兒少疑似被外籍看護工虐待一案，社會處與家防官保持密切聯繫，若案家需要保護性社工、身障資源介入的部分，社會處均會積極協助、提供服務。針對外籍看護工疑似虐待兒少的情事，若調查屬實，會依據《兒童及少年福利與權益保障法》第97條規定，裁處新台幣6萬元以上、60萬以下的罰鍰。