雲林縣動植物防疫所今年2月查獲陳姓男子在雲林縣林內鄉違規私設狗場，救出134隻受虐犬貓，雲林地檢署4月再前往稽查，陳男竟又違規飼養犬貓近40隻，近3個月內已造成10餘隻犬貓死亡，21日地檢署表示，陳男涉嫌《動物保護法》故意虐待動物，致使動物受傷、死亡等罪嫌，於日前偵查終結提起公訴。

防疫所2月查獲陳男私設狗場且有虐待動物之嫌，經雲林縣政府裁罰，防疫所人員3月27日至4月3日多次前往複查，陳男竟拒絕配合，防疫人員不得其門而入，通知警方後由雲林地檢署指揮偵辦，檢察長戴文亮對此重大虐待動物案非常重視，指派檢察官莊珂惠偵辦。

莊珂惠研析相關資料後，認為陳男虐待的犬貓數量不在少數，向法院聲請搜索票，4月12日進入狗場搜索稽查，竟又查獲近40隻犬貓，且仍未給予適當的醫療與飼養環境，認為陳男涉嫌《動物保護法》故意傷害動物，以及裁罰處分送達日起5年以內，故意再次虐待動物，致使動物受傷、死亡等罪嫌。

地檢署表示，陳男2015年即因違反《動物保護法》案件，被列管為不得飼養犬貓的黑名單，今年竟又承租林內鄉某鐵皮屋作為狗場，假動物救援名義，透過社群軟體取得民眾告知的流浪犬貓位置後，以誘捕籠、吹箭等方式，誘捕後籠飼於狗場。

防疫所人員今年2月7日至26日，共計救援犬貓134隻、查獲死亡犬貓達10隻，雲林縣政府因此於3月19日對陳男開出累計20萬2000元罰鍰，沒想到陳男3月20日收受裁處書後，仍一再故犯，防疫所人員26日再接獲檢舉前往稽查，又查獲違規飼養7犬、19貓，其中5隻幼貓因陳男刻意將母貓隔離，於稽查時已明顯死亡。

地檢署指出，陳男不滿防疫所人員，3月27日後多次拒絕稽查，4月12日員警持搜索票進入狗場，發現陳男仍違規飼養18犬、19貓，其中1犬頸部明顯外傷，未獲醫療，陳男長期虐待動物，行徑相當可惡。