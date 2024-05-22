雲林縣虎尾鎮農會研發「虎霸王」履歷花生粽，美味健康大受歡迎，面對原物料上漲，農會自行吸收成本不漲價，每顆維持65元，限量8萬顆，目前萬物齊漲，為讓弱勢家庭可以輕鬆享用，22日準備3000顆履歷花生粽送給雲林家扶中心的扶助家庭，希望減少弱勢家庭開支，提前歡度端午佳節。

虎尾鎮農會「好米好粽米食饗宴暨好粽送愛心活動」，邀雲林縣長張麗善、雲林縣議會議長黃凱、虎尾鎮長林嘉弘等人共襄盛舉，除舉辦創意粽嘉年華比賽，行銷全台最早推出的履歷花生粽，也邀大家一起來關心弱勢家庭，吸引上百人前來參與。

張麗善表示，雲林是台灣糧倉，稻米種植面積全台最大，花生產量占全台7成，虎尾農會用心經營，不只有產銷履歷，還通過ISO認證與HACCP認證，營造出品質最優良的花生專區，並將花生結合好米包好粽，將愛心送給雲林家扶，這是非常棒的活動，希望其他機關團體也能一起來包粽送弱勢，讓愛心擴及更多地方。

農會總幹事蔡武吉說，農會致力將農產優化並結合公益，推廣契作產銷履歷落花生，去年底種植面積已達200公頃，同時推動「食安教育」，加強產地檢驗把關，加工廠通過ISO22000及HACCP國際食品衛生安全管理認證，從產地到餐桌，以最好原料一貫作業，全力為消費者食品安全把關。

蔡武吉指出，全台最先推出的產銷履歷花生粽，所使用的花生、香菇、糯米等，都是產銷履歷驗證過的食材，加上雲林豬肉、香綿栗子及紅蔥酥，讓大家看見虎尾在地特色美食。今年農會自行吸收上漲成本，履歷花生粽維持每顆65元，由於人工包粽產量有限，限量8萬顆，目前已售出4、5萬顆。