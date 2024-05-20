雲林鄉古坑鄉「蜜蜂故事館」與「台灣蜜蜂與蜂產品學會」為響應5月20日「世界蜜蜂日」，在農業部農糧署及雲林縣政府指導下，日前於故事館舉辦「2024台灣世界蜜蜂日，520一起蜂Taiwan！Follow蜜！」活動，20日故事館強調蜜蜂是環境健康指標，一定要重視蜜蜂的生存環境，地球才能永續。

蜜蜂故事館總經理程淑婷表示，目前蜜蜂面臨的危機，主要是日益嚴重的極端氣候，造成許多蜜源植物生長不穩定，例如這幾年的龍眼蜜源就不理想，因此養蜂者開始推廣百花蜜，其品質並不比龍眼蜜差。另外，農藥汙染、溫室效應導致天氣炎熱，也是造成蜜蜂死亡的因素之一，這些都有賴大家一起努力改善。

程淑婷說，蜜蜂是環境健康指標，一定要重視蜜蜂的生存環境，地球才能永續。未來故事館會持續舉辦蜜蜂相關活動，讓民眾品嘗台灣獨特的蜂蜜，並教導民眾如何在生活中運用蜂蜜，達到健康養生目的，又能支持在地產業。

「台灣蜜蜂與蜂產品學會」理事長彭及忠指出，學會倡導聯合國永續發展目標SDGs，蜜蜂在此扮演重要角色，全球超過三分之一的作物須仰賴蜜蜂授粉才能繁衍。目前學界也針對蜜蜂對人類的意義、對農作及環境永續的幫助等議題發表期刊，讓更多人了解蜜蜂、蜂產品及蜜源植物。