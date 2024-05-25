雲林縣虎尾鎮歷史建築「出張所宿舍」進行修復，將於今年7月底完工，縣府25日舉辦工地展，雲林縣長張麗善（右四）表示透過工地展，可讓歷史建築的保存修復更貼近民眾。（張朝欣攝）

雲林縣虎尾鎮歷史建築「台南地方法院虎尾出張所宿舍」，去年獲得地方創生補助進行修復，將於今年7月底完工，為讓歷史建築的保存修復更貼近民眾，雲林縣政府25日舉辦工地展，由傳統修復匠師及建築師在現場與民眾交流，未來將作為青創文化空間，打造虎尾鎮特色文化節點。

虎尾出張所1921年4月1日成立，初期利用大日本製糖會社「請願巡查派出所」進行增建充當臨時廳舍，1930年4月26日舉行新廳舍落成式及移廳式，新址鄰接虎尾郡役所，其官舍為20坪木造平房，屬於判任官乙種官舍，根據虎尾出張所組織編制研判，落成後應作為所長宿舍，極富歷史意義。

雲林縣長張麗善表示，本棟建物最後一任住戶為虎尾地政事務所主任許東煙，1951年遷入，至1990年代其後人搬離後再無住戶遷入，閒置至今已30餘年。感謝文化部地方創生計畫的支持，讓歷史建築得以修復活化為青創文化空間，希望透過工地展，讓歷史建築的保存修復更貼近民眾。

縣文化觀光處長陳璧君說明，出張所宿舍修復工程獲地方創生補助計畫支持，中央補助1176萬元，工程總經費1450萬元，基地面積約198.5坪，建築本體約22坪。去年2月開工，預計今年7月底完工，未來將與前棟「虎尾出張所」形成共同場域，規畫文化展示空間、青創商業空間，作為虎尾鎮特色文化節點。

建築師黃棟群指出，透過前期基礎調查、修復設計，以及修復過程詳細記錄原工法與材料，邀大家來了解歷史建築修復過程，例如屋頂層檜木片防水層、緣側鶯飛走廊、室內地坪襯砂層等，配合匠師解說，希望讓大家認識日式宿舍格局及構法，串聯起當代人文記憶、延續文化傳承。