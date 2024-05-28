雲林縣麥寮鄉一名媽媽，今（28日）在臉書社群貼文控訴，其小六女兒被安親班的英文老師體罰，從手腕到手掌、大拇指指甲都腫脹瘀青，屁股也被打到瘀青。打人的蔡姓老師後來也貼文致歉強調他發現孩子受傷後，立刻幫擦藥膏、冰敷、包紮，一切都是他個人行為，與補習班無關。

該名家長貼出蔡姓老師寫的簡訊說，其女兒這2周欠繳作業，上周對她口頭嚴厲警告，最近一次上課才知道她的英文考卷都是上課前才寫。因為前幾次缺課加上考卷沒寫完，學生又不約時間補課，當下連續修理她，未注意到她的手已經很腫脹。

該名老師表示，下課後立馬簡單處理，即擦藥膏及冰敷、冰敷，課後有意識到下手太重，但直到家長晚上下班才通知。

家長表示，她自己都沒有這樣打過孩子，手打到受傷了改打屁股，都瘀青了，到底是要使大多力才會把孩子的手指也打到瘀青，老師是不是應該去看心理醫師。

蔡姓老師今也在社群「我是麥寮人」貼文道歉表示，他對受傷的孩子及親朋好友致歉，他做出管教失當的不良示範，即便小孩上課時在怎樣不乖、不聽話，都不該體罰學生，造成孩子受傷。

他強調，事發當下補習班的其他老師並不知情，一切都是他處理過當的結果，他沒有要規避責任，願意接受應當之責，並配合家長處理後續事宜。

縣府教育處長邱孝文表示，家長已帶孩子前往醫院驗傷，教育處下午將會同社會處人員前往處理，依據兒童及少年福利與權益保障法相關規定處理。

邱孝文說，該補習班是合法立案，先前無相關不良紀錄，教育處將與社會處進行調查及召開不適任人員認定，如行為屬實將解聘，會再通報全國各縣市，不得讓該名教師到補習班任教，而此案補習班目前尚未於24小時內主動通報，將會依規定向補習班裁罰。

社會處表示，蔡姓老師違反《兒童及少年福利與權益保障法》，對於兒童及少年不得有身心虐待等行為，將依第97條規定，處以6萬至60萬元罰緩。