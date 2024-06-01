Energy舞曲「星期五晚上」「16蹲」旋風刮進雲林縣，警局長李建民也「蹽下去」！他與刑大、交大等員警，一同跟著音樂節奏跳舞，讓所有人嗨翻天；今(1)日雲林縣虎尾建國眷村，舉辦戶外警察節活動，現場除了有吃、有玩，還有犯罪預防與交通安全宣導，縣長張麗善也出席這次活動表揚績優警員，並宣布即日起，針對深夜第一線執勤員警，將支給每小時100元的實質補貼。

今(1)日雲林縣虎尾建國眷村舉辦了一個特別的戶外警察節活動，現場活動有胖卡餐車、雲林在地美食、新住民異國風味餐外，還有犯罪預防宣導、交通安全宣導，以及源自於1883年的布袋球活動，縣長張麗善也親自到場，表揚模範警察共97人。

雲林縣警局辦今(1)日警察節活動，現場活動不僅有吃有玩，還有犯罪預防與交通安全宣導。（圖／警方提供）

縣長張麗善並宣布行政院已核定「警察、消防、移民、空中勤務機關輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼」，從今(1)日起針對0點到6點深夜第一線執行勤務人員，將支給每小時100元的實質補貼。

雲林縣警察之友會理事長吳政憲也加碼宣布，體諒員警工作風險高與環境不確定性，主動發起贊助所有員警投保意外險的經費，讓員警人人有保障，執勤無後顧之憂。

雲林縣警局辦今(1)日警察節活動，現場活動不僅有吃有玩，還有犯罪預防與交通安全宣導。（圖／警方提供）

這次活動除了安排網紅胖卡餐車、雲林在地美食、新住民異國風味餐外，也設有犯罪預防宣導及交通安全宣導攤位、闖關遊戲、拍貼機及源自於1883年的布袋球活動；布袋球活動除了可以訓練個人手眼協調、身心平衡、穩定性及肌耐力，除了老少咸宜之外，也可以考驗團隊默契與合作精神。現場安排縣長及議長開球，縣政府、縣議會、警友會及警察局、各警分局組隊比賽，現場笑聲不斷。

局長李建民表示，非常感謝警察同仁、警眷、警友們、新住民家庭及社福團體熱情參與本次的家庭日活動，「能夠用不同的方式慶祝警察節，不僅是一個慶祝警察的日子，更是一個促進各方交流的機會，也是凝聚家庭、促進互動、鼓勵休閒的重要時刻。透過這樣的活動，為的就是讓同仁有機會跟家人好好聚會，增進感情，也藉此感謝同仁的眷屬，有他們的支持就是同仁最堅強的後盾。能持續守護治安，更能做個健康快樂的警察」。