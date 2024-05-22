農業部近日公布第7屆百大青農名單，雲林縣有14名青農入選，縣長張麗善22日表示雲林有非常完善的青年農民聯誼平台，近年縣內青年農民在全國青農論壇及競賽上，表現出團結性及專業度，盼透過長期產業聯誼交流、經驗傳承與資源共享，讓雲林農業更有向心力與使命感。

第7屆百大青農分為農糧、漁業、畜牧及林業等4組，總計281組報名，其中90組獲選，包含個人組82人，團體組8組25人。雲林有14名青農入選，分別為個人組紀紳傑、鄭彥甫、林煌智、蔡濰揚、林峻毅、林貝珊、黃千豪、林峰戎。團體組柯力誌、張宏境、陳明裕、游崇甫、吳孟儒、張惠珠。

青農鄭彥甫為斗六大川果園第3代，創立農滎公司幫助更多農友由慣行農業轉型為更精緻永續的種植模式，因而獲得產銷履歷達人稱號。柯力誌為了推動有機農業發展，在古坑鄉成立全台第1間全有機合作社，協助有機農民整合產銷鏈、組織化運作，擴大雲林有機農業的規模。

張麗善表示，「沒有人才，就沒有永續」，產業永續需要的就是人才，雲林是農業大縣，面對農村人口外流老化，鼓勵青年回鄉從農。縣府2020年起開辦青農輔導計畫，建立「雲林良品」共同品牌，為雲林農業行銷通路開創新藍海，近年更辦理智慧農業創新事業補助計畫，逐步帶動農業轉型。

張麗善說，農業部將提供百大青農包含生產技術、行銷、財務、研發、智財、組織與資訊化等輔導資源，希望入選者善用資源，未來持續在地方扎根擴散，成為雲林永續產業的示範標竿。縣府也會持續培育優質青年農民，打造更多產業領域標竿，讓雲林農業有希望、有未來、能永續。