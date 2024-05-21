除簽署MOU，嘉義縣長翁章梁、雲林縣副縣長謝淑亞也實地觀摩演練過程。（呂妍庭攝）

21日嘉義縣環保局、衛生局在大林鎮朝傳宮舉辦「嘉義縣登革熱疫情區域聯防實兵演練」。（呂妍庭攝）

21日嘉義縣環保局、衛生局在大林鎮朝傳宮舉辦「嘉義縣登革熱疫情區域聯防實兵演練」。（呂妍庭攝）

21日嘉義縣環保局、衛生局在大林鎮朝傳宮舉辦「嘉義縣登革熱疫情區域聯防實兵演練」。（呂妍庭攝）

嘉義縣與雲林縣地緣關係密切，去年嘉縣爆發多起登革熱病例，多位染疫者曾在雲林務農、工作，為強化防堵登革熱的量能，21日嘉義縣環保局、衛生局在大林鎮朝傳宮舉辦「嘉義縣登革熱疫情區域聯防實兵演練」，特別邀雲林縣政府一同簽訂合作備忘錄，由嘉義縣長翁章梁、雲林縣副縣長謝淑亞共同簽署MOU，在登革熱發生時，兩縣市將資源共享、相互協助，共同對抗疫情。

嘉義縣環保局指出，去年梅山鄉因地理因素受古坑鄉影響，導致登革熱案例延燒至臨近鄉鎮，今年特別成立區域聯防組織，將全縣18鄉鎮市畫分成山、海、平原區，彙整各區防疫資源進行及時有效的調度，除建立縣府與各公所的SOP流程，也用更靈活方式防範登革熱。

環保局說，簽MOU是要打破縣市壁壘，包括梅山鄉與古坑鄉會共同組成區域聯防小組，在資源足夠的狀況下相互協助，共同圍堵登革熱疫情。

翁章梁說，透過區域聯防，努力把登革熱病媒蚊指數降下來，疫情傳播的機率就會降下來，期待透過兩公部門的力量，一同加強對鄉親的宣導，也希望鄉親主動在這段時間積極配合政府，把登革熱發生比例降到最低。

謝淑亞說，去年雲林縣發生第一起登革熱病例後，雲林縣做了許多防疫、消毒工作，卻直到天氣變冷，才讓疫情和緩下來，如光靠雲林縣自己，恐力有未逮，所以去年包括中彰投，甚至嘉義都來幫忙，今年超前部署，特別意義。

謝淑亞說，平常大家共存共榮，有問題就區域合作，一起聯防、一起努力，雲嘉一家親，一日生活圈大家都安心。