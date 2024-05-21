簡志偉指控大林掩埋場暫置露天囤積焚化爐底渣。（簡志偉提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義縣前大林鎮長簡志偉今（21）日到嘉義地檢署按鈴申告嘉義縣環保局、大林鎮公所涉廢棄物清理法罪嫌，原因是環保局載運焚化爐底渣囤積在大林掩埋場近9萬噸，今年初又載近4000噸進場，沒有任何防護；縣環保局長張輝川表示，大林掩埋場是合法暫置場，均依法行事。

簡志偉指出，前大林鎮長黃貞瑜任內載運近9萬公噸底渣到大林掩埋場囤放，今年初又載3936.37公噸進場，未使用太空包防止揚塵，便宜行事地暫置在露天場域，任其風吹雨淋、汙染環境。

簡志偉還說，大林鎮公所在代表會開議期間，曾出示相關文件，其中「113年度鹿草焚化爐底渣進入大林掩埋場」的重量表格，清楚顯示日期、重量及車號，但令人質疑的是，莫非大林鎮公所派員在場壓磅、過磅，否則如何得知總重量？又如何證明載來的內容物為何？

簡志偉認為，焚化爐底渣含有重金屬、戴奧辛等有毒成分，不應等同一般沙石用砂石車轉運、暫置露天場域，嘉義縣環保局、大林鎮公所對底渣處理有明顯瑕疵，因而提告涉及廢棄物處理法、瀆職等罪嫌。

張輝川表示，大林掩埋場嘉義縣營運中的掩埋場，為底渣緊急暫置場，廠商清運至大林掩埋場暫置均依法申報清運三聯單，且有GPS軌跡資料，符合空汙法規範，底渣是一般事業廢棄物，定期檢測、每月監測滲水，無汙染之虞。

張輝川又說，今年初廠商再運送3900多噸渣渣進場，是緊急暫置，已於4月17日至5月4日全部清運出場。