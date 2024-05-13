蔡英文總統說，嘉義鄉親很挺她，選總統得到高票數，一定要來嘉義向大家致謝。（呂妍庭攝）

蔡英文總統來到鹿草鄉，小粉絲特地送上伴手禮。（呂妍庭攝）

蔡英文總統13日下午來到嘉義縣，先後到布袋鎮、鹿草鄉廟宇參拜、贈匾，再到「嘉義縣中埔鄉隆興長照園區」了解長照服務推動情形，與長輩互動、話家常，面對鄉親熱情，蔡英文說，嘉義鄉親很挺她，選總統得到高票數，520交棒在即，一定要來嘉義向大家致謝。

蔡英文今由嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷等人陪同，先後至布袋鎮嘉應廟、鹿草鄉下潭雲龍宮參香祈福、贈匾，受到鄉親熱情歡迎，鹿草鄉親一看到蔡英文下車，頻頻高喊「總統，我愛妳」。

蔡英文說，她執政8年，台灣面臨的挑戰、困難很多，但執政團隊一關一關解決，關關難過關關過，這代表台灣人十分團結、很拚、這份精神很寶貴，這些年也讓世界看到台灣，台灣不管是民主發展、區域安全、科技發展等，都在世界上扮演關鍵角色。

蔡英文說，未來政府由副總統賴清德領導，相當民進黨執政，政府、民間一起拚，台灣會愈來愈好，她很有信心。蔡英文也肯定翁章梁是打拚的縣長，說她當總統做了一些事，讓嘉義縣有所發展，包括航太產業園區、引進台積電投資、無人機研發製造等等，嘉義縣將從成功的農業縣，走向農工科技大縣。

隨後蔡英文在翁章梁等人陪同下，前往「嘉義縣中埔鄉隆興長照園區」了解長照推動，隆興長照園區是嘉縣首間結合「失智症團體家屋」、「日間照顧中心」與「幾點了咖啡館PLUS」等服務的創新長照場域。

園區由縣府與中埔鄉公所提案，獲衛福部前瞻畫補助4119萬6000元，加上公所自籌630萬4000元，活化閒置的舊菸葉檢驗廠打造成而成，轉型為長照多功能服務園區後，後續由天主教中華聖母基金會投入超過3200萬經費，其中1276萬由7-ELEVEN把愛找回來公益募款支持，整體空間規畫裝修及導入日本長照相關設備、復能器材，以個別化的照顧服務，滿足失能及失智長者多元照顧需求。