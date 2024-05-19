移民署北區事務大隊台北市服務站在5月20日前夕，利用法令宣導課程，邀請來自大陸遼寧的新住民孫倩擔任講師，分享來台定居經驗，同時製作象徵520「我愛你」的玫瑰花愛心相框，象徵永恆的紅玫瑰鑲進相框中，向所愛之人表達愛意。

46歲孫倩婚前在大陸企業擔任秘書，其表現深獲當時台籍幹部的賞識，將自己的兒子介紹給她認識，兩人並於2007年在大陸登記結婚，現育有兩子。來台前，孫倩認為台灣很神秘，像蒙著一層紗，直到大兒子出生，孫倩留台待產，才發現到台灣的人文環境與宗教信仰相當多元，特別是台灣的醫療環境乾淨且設備先進，在這裡人們可以自由選擇醫院、學校、信仰甚至愛的伴侶。

孫倩說，她曾因孕期不適一度心情沮喪，但這裡的教會友人會來電關心，也會送給孫倩BABY玩具、書籍，讓孫倩不禁感嘆「台灣最美的風景是人」。

孫倩分享說：「愛，其實隨處可見，愛不僅僅是對著先生訴說我愛你，愛是當你感到迷路找不到方向時好心人的指引、愛是兒子在學校受到老師的關愛及包容，愛是在教會與同工接收的溫暖及公平的對待」。現在的孫倩認為，台灣不再蒙著一層紗，而是一個充滿愛、美麗又溫暖的寶島，愛撫平了自己跨海來台的不安，也讓孫倩更加確定留在這片土地。