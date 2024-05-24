生態殺手線鱧（俗稱泰國鱧）近期現身於鼓山運河內，泰國鱧生命力極強，為兇猛的掠食性魚種，又遇6-7月進入繁殖高峰期，市府水利局憂心此外來強勢魚種大量繁殖將破壞水域生態，因此與路亞擬餌釣社團釣魚協會合作於5月18日號召捕鱧高手協助捕抓，以維護水域生態平衡。（高市府水利局提供／林雅惠傳真）

生態殺手線鱧（俗稱泰國鱧）近期現身於鼓山運河內，泰國鱧生命力極強，為兇猛的掠食性魚種，又遇6-7月進入繁殖高峰期，市府水利局憂心此外來強勢魚種大量繁殖將破壞水域生態，因此與路亞擬餌釣社團釣魚協會合作於5月18日號召捕鱧高手協助捕抓，以維護水域生態平衡。

水利局表示，泰國鱧主要棲息於溪流緩水區，以魚類、藻類、昆蟲等為食，一般在天色微亮的時段，浮游生物及小魚都會在此時浮上淺層，故黎明至清晨時段是為釣泰國鱧的黃金時間，所以清晨5點天剛亮，釣魚協會就已集合完成前往捕捉泰國鱧。

此次採用擬餌釣魚模式，魚餌以塑料、金屬等不可食用的材料製成，主要用來垂釣誘捕掠食性魚類，有別於傳統粉餌易汙染水質導致優養化，擬餌能重複利用，對環境更佳友善。

水利局強調，2022年時曾有發現魚虎入侵鼓山運河，當時藉工程施作，順勢將河道水流放掉捕捉魚虎 。此次調查，外來魚種數量已減少許多，為了維護自然生態，積極處理泰國鱧問題，本次捕捉成果頗為豐碩，後續將持續與路亞擬餌釣社團釣魚協會攜手合作，每年進行外來魚種捕抓，外來魚種無天敵可抗衡，若大量繁殖恐會破壞原有生態環境平衡，再次呼籲民眾飼養後切勿隨意放生，以免這些生態殺手為生態環境帶來更大浩劫。