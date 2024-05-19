女子小萱的女性前主管歡歡（均化名）邀約她，陪同與男客戶阿國（阿國）應酬，聚餐後再續攤飲酒、唱歌，阿國發現小萱微醉要搭乘計程車回家，謊稱要送她回家卻要司機前往汽車旅館，抵達後強拉小萱進房，以手指予以強制性交得逞，旅館人員聽聞尖叫聲便報警，小萱在旅館人員前來敲門時趁機逃離。

法院審理，阿國對於犯行坦承不諱。法官考量，阿國利用小萱已酒醉，無力反抗之情況下，先強拉進汽車旅館房間內，將房間鐵門拉下後，再強行將小萱衣服脫光，將她壓倒在地板上，強制性交得逞，小萱當時也在房內掙扎、尖叫，足認過程中已明確表達拒絕性交的意思。

法官審酌，阿國僅因一己之私慾，不思尊重他人身體自主權利，竟強制採取小萱不願接受之性交方式，藉以滿足其性慾，實有一定惡性。

小萱的訴訟也當庭表示，案發後小萱一開始是無法接受，但考量目前還在原職工作，阿國是工作上的客戶，希望事情儘速平息，大家不要再討論此事，雙方有擬保密條款，並將之載於調解程序訊問筆錄，但情感上小萱尚無法接受。

法官考量，雙方已達成調解，並完成給付賠償金額，阿國已設法彌補小萱身心受創之損害。本案發生前時，阿國未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，因一時失慮而犯下本案，犯罪情節尚未到沒有無可原諒之程度。

日前依法宣判，阿國犯強制性交罪，處有期徒刑2年。緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應向指定之處所等，提供80小時義務勞務，及接受法治教育3場次。

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