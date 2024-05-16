14日新北市中和區某汽車旅館發生一起命案，36歲的單親媽媽蘇姓女子獨自照顧2兒女，但因還要與父親一同照顧罹癌的奶奶，疑經濟壓力過大，在旅館內將兒女悶死，蘇女遭逮後被依殺人罪移送新北地檢署，複訊後羈押禁見獲准；然而，小姊弟的龐大喪葬費用重擔恐全落在阿公蘇父身上，對此，殯葬業者表示，將自行吸收小姊弟的喪葬費用，讓兩人安心走完最後一程，也藉此讓家屬能專心準備孫子們的後事。

據悉，曾在百貨公司擔任櫃姐的蘇女，因要照顧罹癌奶奶，便辭掉工作返家，但在長期的照顧奶奶之下，其經濟與生活壓力大，母親節當天蘇女和家人起爭執，便帶著兒女入住中和汽車旅館，並於14日上午9時許，親手用枕頭悶死兒女，呆坐旅館伴屍4小時後，原本想輕生的蘇女，被友人阻止並報警，蘇女也被依殺人罪移送新北地檢署，複訊後羈押禁見獲准。

事發後，由於小姊弟家中經濟狀況不佳，其龐大後事費用重擔全落在蘇父身上，對此，承辦小姊弟後事殯葬業者得知後，決定免費承接小姊弟後事，自行吸收小姊弟兩人的喪葬費用，也要讓兩人安心走完最後一程，希望藉此讓家屬專心準備孫子們的後事。