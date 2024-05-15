新北市中和區昨（14日）發生母親親手用枕頭悶死2名子女的人倫悲劇，中山附醫法醫科主任高大成指出，蘇女被毒品所害，又飽受憂鬱症之苦，殺死親生子女應該是認為姊弟倆活下來也不會幸福。
警方調查蘇姓女子在母親節（12日）當天帶著兩個孩子到新北市中和區某家摩鐵住宿，而後替兒女向校方以回南部探親為由請假，卻在昨天被發現她親手用枕頭悶死9歲女兒及6歲兒子，這起人倫悲劇也震驚社會。
據悉蘇女吸毒又有憂鬱症，高大成表示，毒品對腦部危害甚大，也會加重憂鬱症，蘇女會狠下毒手，應是經濟不佳，加上感覺育兒辛苦，讓她認為姊弟倆活下來也不會幸福。
至於是不是有共犯？高大成則直指，不可能，應是下藥迷昏姊弟倆再悶死，且他認為蘇女吸毒，已喪失思考能力，也很難與常人溝通，不太可能說服他人和她共同行凶。
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