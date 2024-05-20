新北市中和區華新街50巷內，一棟5層樓的公寓，今天下午3時許突然發生火警，消防隊獲報到場時，後陽台已經冒出熊熊火勢，消防隊一邊破門一邊射水灌救，所幸火勢在20分鐘內就撲滅，屋主並不在家，詳細起火原因還有待調查。

中和華新街下午3時許發生公寓火警，所幸並未有人員傷亡。（翻攝畫面）

據了解，這棟公寓1到4樓都是同一位屋主所擁有，火警發生在3樓後陽台，火警發生當時屋主並不在家，是附近鄰居發現報警，消防隊在火勢熄滅後，發現起火的是床墊跟一些雜物，至於詳細起火原因，還有待火調人員調查釐清，這起火警並未有人員傷亡。