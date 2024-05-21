欣興電子蘆竹二廠今日下午4時45分傳火警，桃園市消防局接獲報案後立即派遣11車27人至現場救災，火勢於20分鐘內熄滅，後續仍進行殘火處理，廠內無人傷亡。
據了解，位於桃園市蘆竹區的欣興電子蘆竹二廠今日下午4時45分再傳火警，工廠迅速疏散人員，獲報後桃園市消防局第三大隊立即派遣11車27人，前往現場救災，於下午4時53分抵達現場，由山腳消防分隊擔任指揮官，火勢於下午5時02分熄滅，後續進行殘火處理，廠內無人傷亡。
欣興電子蘆竹二廠今日下午4時45分傳火警，桃園市消防局接獲報案後立即派遣11車27人至現場救災，火勢於20分鐘內熄滅，後續仍進行殘火處理，廠內無人傷亡。
據了解，位於桃園市蘆竹區的欣興電子蘆竹二廠今日下午4時45分再傳火警，工廠迅速疏散人員，獲報後桃園市消防局第三大隊立即派遣11車27人，前往現場救災，於下午4時53分抵達現場，由山腳消防分隊擔任指揮官，火勢於下午5時02分熄滅，後續進行殘火處理，廠內無人傷亡。
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