桃園巨蛋媒體室「下雨」，桃市府檢修發現是冷氣漏水，已修繕完畢。(體育局提供／蔡依珍桃園傳真)

台灣職籃T1總冠軍戰與PLG季後賽都在桃園巨蛋舉行比賽，連4天賽程話題十足，豈料媒體室卻漏水，前NBA球星卡森斯賽後記者會親睹也看傻了眼。桃園市體育局獲報漏夜檢修，發現是冷氣風管破裂滲漏，27日已完成檢修，坦言桃園巨蛋已使用逾30年，會持續逐步優化提升妥善率。

台灣雙職籃季後賽熱戰，桃園所屬的2支職籃球隊雲豹與領航猿都打出亮眼表現，市長張善政除入場力挺，也接連在臉書發聲「支猿」，鼓勵球迷朋友們一起來桃園巨蛋應援，支持桃園主場球隊，把總冠軍留在桃園。

孰料比賽場地桃園巨蛋卻「落漆」，25日PLG職籃季後賽首輪領航猿對決攻城獅，媒體室天花板「漏水」，前兩排不能坐人，必須在記者席拿紙箱接漏水，卡森斯26日賽後記者會進入媒體室也大吃一驚，讓台北戰神代理總教練許皓程自嘲：「連天空都為我們（輸球）掉淚！」

桃園市體育局對此表示，26日獲悉立即派請場館駐場技師檢修，發現是天花板上方冷氣風管破裂滲漏導致媒體室漏水，並非建物結構受損釀成雨後滲流，27日上午已完成風管檢修，改善漏水現狀。

體育局指出，桃園巨蛋已使用逾30年，近2年場館租借使用頻繁，考量建物生命使用周期、賽事活動需求及園區環境品質，體育局將逐步優化建築物與整體環境，並將協調職籃賽事與展演活動檔期，規畫施工期程，以提升小巨蛋使用妥善率。

桃園市立綜合體育館1993年完工啟用，約可容納1.1萬人，期間雖有修繕，但整體建物仍已老舊，過去屢被批評使用率低落，張市府上任後，主動導入2職籃與企業排球聯賽，使場地使用率從2020年的57天、15％，提升到去年的220天、60％，且體育使用率大幅提升到55％。