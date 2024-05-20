國道三號南下中和土城段，本月16日下午2時許，發生一起轎車與連結車的車禍，根據網路流傳的行車紀錄器畫面，一輛藍色轎車未保持車距，硬要在大車前變換車道，導致大車反應不及直接撞上，網友看到畫面後直呼：「真是自不量力，找死」。

藍色轎車第二次硬擠切換車道。（翻攝爆料公社）

藍色轎車踩煞車後，大車反應不及撞上。（翻攝爆料公社）

有網友將大車的行車紀錄器，上傳到網路《爆料公社》，而根據紀錄器畫面，可以看到大車原本行駛在中間車道，藍色轎車突然從左側插入，因為大車前方都要保持安全距離，大車立即向右閃避，沒想到這輛藍色轎車，居然再來一次，而這次更是過分，切換車道後，居然踩煞車，因為大車有慣性的關係，根本煞不住車，閃避後就直接撞上，導致藍色轎車失控撞向內側護欄。

而網友轉PO文時表示「小車去攔40噸的貨車.......想硬切安全距離未成功，小車去攔40噸的貨車.......死意堅決的開車方式，實屬少見！」

而網友看到影片後紛紛留言表示：「看的出來大車有發現所以速度有降點...不然小車應該爛了」、「別當蠢蛋，你贏了嗎？萬一造成重大車禍，你也逃不掉受牽連！！！車怒症狀別發作！平安回家才是真！！！」、「沒撞爛太可惜了，這種人不配活著，我講的」、「後車無責免罰，前車危險駕駛重罰加賠償，結案」、「這種人應該永久吊銷駕照，感覺大車司機已經很禮讓了」、「那小車也太白目了，想早點見閻羅王是吧」。