台南市後甲國中足球隊25日北上桃園參加足球比賽時，途中搭乘的遊覽車，在國道3號北向179.8公里處台中段，突然發生火燒車意外，還好駕駛機警處理，車上32名師生全都平安。市長黃偉哲第一時間得知後，特別指示市府體育局長陳良乾致電慰問，並允諾提供一切必要協助。

陳良乾表示，此次後甲國中北上參加5月25日及5月26日由中華足協主辦的台灣青年足球聯賽，途中遊覽車發生故障，司機第一時間機警處理，停靠路邊，並疏散車上師生，32人均安全疏散下車，無人受傷。

陳良乾還說，經向學校了解，學生並無受傷，也無太大驚嚇，且遊覽車業者已調派車輛接應，師生們均平安抵達比賽場地，下午順利出賽。經住宿1天，明日完成台北大學三峽校區的賽程後，便將返回台南。

陳良乾指出，他已特別向校方表達市長慰問之意，並囑咐帶隊教練好好安慰學生，體育局也會隨時待命協助，更商請台南市足球委員會總幹事蕭永福北上慰問，為孩子們加油。