新竹市政府積極關懷街友並維護市容，近日舉行「113年度街友業務聯繫會報」，由市府各局處、台鐵新竹站、竹安公益慈善服務協會，共同討論及研議輔導對策，聯手落實街友照顧服務行動，今年度已服務4300人次，兼顧市容環境，共創友善生活空間。

副市長邱臣遠表示，街友因為家庭與疾病等多重因素流落街頭，相關醫療、經濟及生活物資等需求需要被幫忙與協助。然而近日市區部分街友有行為失序，以及造成環境髒亂等問題，亦需重視及解決。

為此，市府針對街友常聚集的火車站地下道及下沉式廣場，由警政、工務、城銷及社政等單位聯合巡查，並請環保局於當次巡查配合整體環境清潔。

執行期程為每周2次，期間若發現環境衛生需加強，則由工務處不定時加強清掃，並依實際情況結合社政、警政等市府單位協助處置，後續將視成效調整聯合巡查頻率。

邱臣遠也指示各局處持續增加彼此溝通聯繫，他表示，街友如有經濟與安置照顧議題，請社政單位協助處理，若遇街友有行為失序問題，請警政單位辦理，而場地管理單位也請即時掌握街友現況，市府將持續努力，以實際行動解決街友問題，改善市容環境，同時保障街友的基本權益與尊嚴。

社會處表示，市府相關單位，定期與不定期前往地下道、東門城與護城河等街友聚集處聯合巡訪，針對街友需求提供福利諮詢、協助就醫、媒合就業、庇護安置等服務，今年度迄今已服務逾4300人次。

未來將持續增加關懷訪視頻率，並強化公私協力模式，包含與社團法人新竹市竹安慈善公益服務協會合作，推動外展服務，提供街友日間休憩的空間，以及安排多樣化課程，協助有意願工作的街友經濟自立、重返社會。

社會處說明，街友之所以成為街友，背後可能有很多因素，可能是因為精神或身體的變化，或經濟陷困、家庭變故甚至職場打擊，需要民眾的體諒與關懷，期望社會大眾能以包容、友善的角度關懷街友。

市民若發現年老或體弱街友，有緊急安置或物資上需求，可撥打1999專線或通報社會處(03)5352657。