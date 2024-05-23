李文正翻攝

台中捷運日前發生隨機砍人案，大眾運輸的公安疑慮引起關注，又有民眾22日晚間在捷運板南線，遇到1名男性乘客不斷重複點打火機，還怒瞪其他旅客，引起恐慌。台北捷運公司表示，接獲通報後，站務人員立即回報行控中心，後續捷運警察攔查該名旅客並告誡車站、車廂內不可使用打火機，並陪同離站。

北捷指出，22日晚間9時許，忠孝新生站接獲熱心旅客通報1名男性旅客於車廂內把玩打火機，站務人員立即回報行控中心，後續捷運警察於忠孝復興站攔查該名旅客並告誡車站、車廂內不可使用打火機，並陪同離站。

北捷提醒，旅客行為如嚴重妨礙行車或他人安全，可依《大捷法》，任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，處1萬元以上100萬元以下罰鍰，或影響作業程序及行車安全不聽勸止，最高可處7500元罰鍰。

北捷呼籲，感謝旅客熱心通知，同時呼籲旅客，如見其他旅客任何異常行為，請留意自身安全，列車上透過對講機通知司機員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，捷運公司獲報後，將依規定通報警方到場處理。